Olej silnikowy to podstawa sprawności silnika

Motul 5W40 to półsyntetyczny olej, który został opracowany z myślą o silnikach benzynowych oraz Diesla. Niezależnie też od tego jakiego paliwa na co dzień używasz, produkt ten dostosowany jest do niemal każdych warunków. Umożliwia mieszanie z olejami syntetycznymi i mineralnymi. W przypadku normy ACEA B4, wymaga ona właściwości czyszczących na wysokim poziomie, a także odporności na zwiększenie lepkości spowodowanej sadzą, która jest produktem spalania silników Diesla.

Motul 5W40 produkt, który zapewni Tobie komfort podczas jazdy

Motul 5W40 to przede wszystkim produkt, który umożliwia niezbędne, i co najważniejsze, skuteczne smarowanie. Wykazuje się również wysokim poziomem odporności na wysokie temperatury. To bardzo istotny czynnik zważywszy na to, że jest to domena nowoczesnych silników. Motul 5W40 rekomendowany jest każdemu kierowcy, który chce zadbać odpowiednio o swoje auto. Za sprawą tego artykułu sprawność naszego pojazdu zostanie podtrzymana, a my będziemy mogli cieszyć się kolejnymi kilometrami przejechanymi bez żadnych problemów.